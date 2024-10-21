Оруджев: переводить Лоусона в «Ред Булл»? Конечно, нет

Известный российский гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев ответил на вопрос по поводу новозеландского пилота «РБ» Лиама Лоусона. На недавнем Гран-при США Лиам показал девятый результат. Его товарищ по команде японец Юки Цунода был 14-м.

«Переводить в «Ред Булл»? Конечно, нет. На фоне Юки было классно. Но у Цуноды тоже были яркие гонки, а здесь не повезло, что после пит-стопа оказался в трафике и стал одним из тех, кто проиграл из-за ранней остановки. Если после девятого места сразу брать в «Ред Булл»…» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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