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Фернандо Алонсо высказался о 13-м месте на Гран-при США после старта с седьмого

Фернандо Алонсо высказался о 13-м месте на Гран-при США после старта с седьмого
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо дал комментарий по поводу выступления на Гран-при США, где он показал 13-й результат. Фернандо начинал гонку седьмым.

«Это была тяжёлая гонка, и мы потеряли несколько позиций по сравнению с тем, что у нас было на старте. Думаю, в квалификации я выжал больше от того, на что способна наша машина, и знал, что нам будет непросто удержаться в первой десятке. Это был трудный уикенд, и нам ещё предстоит многое проанализировать в ближайшие несколько дней, чтобы лучше подготовиться к выступлению в Мексике», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

Победителем Гран-при США стал Шарль Леклер, представляющий «Феррари».

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