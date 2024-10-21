Ландо Норрис: если бы я не по-идиотски вёл болид, то лидировал бы после первого поворота

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что в гонке Гран-при США ему следовало более жёстко обороняться от гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Оба раза, когда Макс выезжал за пределы трассы, он делал всё, чтобы сдерживать меня позади. С Максом нужно быть решительным, нельзя работать вполсилы. Люди не осознают таких вещей. Говоря о первом повороте, мне трудно сказать, достаточно ли решительным я был. Нельзя просто нырнуть внутрь, выехать за пределы трассы и сохранить позицию. Но на первом круге в первом повороте это по какой-то причине нормально.

Это очень трудный вопрос. Да, я не знаю. Мне больно от этого. Если бы я лучше оборонялся в первом повороте и не по-идиотски вёл болид, то лидировал бы после первого поворота. И нам вообще не пришлось бы это обсуждать.

Макс вёл машину очень хорошо. Очень сложно делать то, что мы делаем. Я уважаю наше соперничество. Это была хорошая гонка, доставившая мне удовольствие. В первом повороте я поступил неправильно, но мне казалось, что то, что произошло в конце гонки, было правильным с моей стороны. Однако в остальном это была хорошая битва, и я получил от неё удовольствие. Мы просто не вышли на первое место, потому что я недостаточно хорошо поработал», — приводит слова Ландо портал Motorsport Week.