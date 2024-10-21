В BMW представили гоночную версию M2

Компания BMW в рамках прошедшего в минувший уикенд финала серии DTM представила новый гоночный автомобиль начального уровня — BMW M2 Racing от подразделения BMW Motorsport. Создатели отмечают, что новинка уже выступила в тестовой четырёхчасовой гонке Nürburgring Endurance Series (NLS).

BMW M2 Racing Фото: BMW

Технические особенности модели в BMW не раскрывают, отмечая, что модель находится ещё на ранней стадии разработки. Ожидается, что на трассах BMW M2 Racing дебютирует в 2026 году. Тем временем на 2025-й запланирована обширная программа испытаний.

BMW M2 Racing Фото: BMW

При этом в минувший уикенд на этапе NLS на «Нордшляйфе» эта машина в руках Макса Гессе и Йенса Клингманна из команды FK Performance Motorsport Team без проблем преодолела всю дистанцию четырёхчасовой гонки.

BMW M2 Racing Фото: BMW

Напомним, в июне в BMW представили обновлённую гоночную M4 класса GT4.