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Тото Вольф снял с Льюиса Хэмилтона вину в сходе на Гран-при США

Тото Вольф снял с Льюиса Хэмилтона вину в сходе на Гран-при США
Тото Вольф
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отказался обвинять семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в вылете на Гран-при США в самом начале гонки.

«Это была проблема с машиной, 100%. Льюис даже не атаковал в тот момент. Что-то похожее было с Джорджем в субботу. Правда, в том случае он немного переборщил и в итоге столкнулся со стеной.

Льюис не тот гонщик, который может просто так потерять контроль над машиной уже на втором круге гонки. На то были причины. Был порывистый ветер, и он находился в потоке загрязнённого воздуха от впереди идущих машин соперников. Но мы пока не можем сказать, что именно стало причиной всего этого», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

Формула-1 2024. Этап 19, Остин, США
Гран-при США. Гонка (56 кругов, 308.405 км)
20 октября 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:35:09.639
2
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
+8.562
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+19.412

Напомним, победителем Гран-при США стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

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