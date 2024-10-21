«Астон Мартин» представил шлем, посвящённый 400-му ГП в карьере Фернандо Алонсо

Пресс-служба британского гоночного коллектива «Астон Мартин» представила на своей странице в социальных сетях шлем, посвящённый 400-му Гран-при в карьере Фернандо Алонсо.

Предстоящий Гран-при Мексики, который пройдёт с 25 по 27 октября, окажется юбилейным для испанского пилота. Фернандо также станет первым в истории Формулы-1 пилотом, который проведёт 400 Гран-при.

Фото: Страница «Астон Мартин» в X (Ранее Twitter)

Фото: Страница «Астон Мартин» в X (Ранее Twitter)

Фото: Страница «Астон Мартин» в X (Ранее Twitter)

Напомним, в гонке Гран-при США испанский гонщик финишировал 13-м. В личном зачёте Формулы-1 Фернандо занимает девятую позицию, имея на своём счету 62 очка. В Кубке конструкторов «Астон Мартин» находится на пятом месте, имея на своём счету 86 очков.