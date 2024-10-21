Вольф раскритиковал решение ФИА не наказывать «Ред Булл» за использование спорной системы

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф раскритиковал решение ФИА (Международной автомобильной федерации) оставить без особого внимания устройство команды «Ред Булл», благодаря которому они могли менять дорожный просвет в закрытом парке.

«Это просто возмутительно. Очень понравился момент, когда они поместили это оборудование в машину, чтобы продемонстрировать, что это единственный способ изменить просвет. Интересно, сколько они времени потратили на то, чтобы это проделать? Не знал, что в Формуле-1 можно использовать это… Здесь недостаточно услышать от них, что они не будут делать что-либо подобное в дальнейшем. Зачем тогда они это проектировали?» — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Трюк команды «Ред Булл» вскрылся во время Гран-при США, когда они признались в наличии устройства после тщательного расследования со стороны команд-соперников.