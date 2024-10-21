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Вольф раскритиковал решение ФИА не наказывать «Ред Булл» за использование спорной системы

Вольф раскритиковал решение ФИА не наказывать «Ред Булл» за использование спорной системы
Тото Вольф
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольф раскритиковал решение ФИА (Международной автомобильной федерации) оставить без особого внимания устройство команды «Ред Булл», благодаря которому они могли менять дорожный просвет в закрытом парке.

«Это просто возмутительно. Очень понравился момент, когда они поместили это оборудование в машину, чтобы продемонстрировать, что это единственный способ изменить просвет. Интересно, сколько они времени потратили на то, чтобы это проделать? Не знал, что в Формуле-1 можно использовать это… Здесь недостаточно услышать от них, что они не будут делать что-либо подобное в дальнейшем. Зачем тогда они это проектировали?» — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Трюк команды «Ред Булл» вскрылся во время Гран-при США, когда они признались в наличии устройства после тщательного расследования со стороны команд-соперников.

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