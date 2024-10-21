Роберт Шварцман выступит в первой тренировке ГП Мексики в составе «Кик-Заубера»

Известный российский гонщик и чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман выступит в первой тренировке Гран-при Мексики в составе швейцарского коллектива «Кик-Заубера». Об этом сообщила пресс-служба команды на своей странице в социальных сетях.

Роберт заменит в первой сессии китайского пилота Гуаньюя Чжоу.

«Мы [«Кик-Заубер»] снова сотрудничаем с «Феррари», чтобы предоставить молодым талантам возможность участвовать в тренировочных сессиях. Удачи, Роберт!» — сказано в пресс-релизе команды.

Напомним, Шварцман принимал участие в стане «Кик-Заубера» во время Гран-при Нидерландов в Зандворте, заняв 16-е место в первой практике уикенда.