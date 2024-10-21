Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хельмут Марко выразил своё мнение по поводу штрафа Ландо Норриса на Гран-при США

Хельмут Марко выразил своё мнение по поводу штрафа Ландо Норриса на Гран-при США
Ландо Норрис
Аудио-версия:
Комментарии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко выразил своё мнение по поводу штрафа пилота «Макларена» Ландо Норриса на пять секунд за то, что тот совершил обгон трёхкратного чемпиона мира, пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена, находясь за пределами трассы на Гран-при США.

«Мы не нашли того темпа в гонке, который был у нас на спринте, в отличие от «Феррари». Решающий фактор этой гонки — борьба с Норрисом. Его оштрафовали абсолютно заслуженно. Благодаря этому мы отыграли свои пять очков и полностью довольны своим положением дел», — приводит слова Марко racingnews365.

Ферстаппен широко вошёл в 12-й поворот на 52-м круге, вследствие чего Норрис выехал за пределы трассы, выполнив обгон. Этот манёвр привел к штрафу по времени, в результате чего Норрис опустился с третьего на четвёртое место в итоговой классификации.

Материалы по теме
Ландо Норрис: если бы я не по-идиотски вёл болид, то лидировал бы после первого поворота
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android