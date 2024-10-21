Хельмут Марко выразил своё мнение по поводу штрафа Ландо Норриса на Гран-при США

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко выразил своё мнение по поводу штрафа пилота «Макларена» Ландо Норриса на пять секунд за то, что тот совершил обгон трёхкратного чемпиона мира, пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена, находясь за пределами трассы на Гран-при США.

«Мы не нашли того темпа в гонке, который был у нас на спринте, в отличие от «Феррари». Решающий фактор этой гонки — борьба с Норрисом. Его оштрафовали абсолютно заслуженно. Благодаря этому мы отыграли свои пять очков и полностью довольны своим положением дел», — приводит слова Марко racingnews365.

Ферстаппен широко вошёл в 12-й поворот на 52-м круге, вследствие чего Норрис выехал за пределы трассы, выполнив обгон. Этот манёвр привел к штрафу по времени, в результате чего Норрис опустился с третьего на четвёртое место в итоговой классификации.