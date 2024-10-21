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Ландо Норрис — новый рекордсмен по количеству набранных очков за «Макларен»

Ландо Норрис — новый рекордсмен по количеству набранных очков за «Макларен»
Ландо Норрис
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Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис, который финишировал четвёртым на Гран-при США и заработал там 12 очков, является рекордсменом по количеству набранных баллов за «Макларен». По этим показателям, Норрис обогнал легендарного пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, у которого в активе как и у Норриса шесть проведённых сезонов за эту команду и 913 набранных очков, но в период 2007-2009 годов Хэмилтон выступал в эпоху системы, где за первое место начислялось всего 10 очков, а не 25, как теперь.

Напомним, что Ландо Норрис получил штраф на последнем Гран-при США за обгон гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена и лишился третьей позиции.

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