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Джордж Расселл предложил внести изменения в работу стюардов в Ф-1

Джордж Расселл предложил внести изменения в работу стюардов в Ф-1
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Пилот британского гоночного коллектива «Мерседес» Джордж Расселл выступил с инициативой ввести должность постоянных стюардов в Ф-1.

«У стюардов действительно сложная работа, поскольку правила очень обширны. По правилам мне назначили штраф [за инцидент с Боттасом в гонке Гран-при США], поскольку я пошёл на обгон и попытался выдавить его.

Так что по букве закона всё правильно. Но любой, кто разбирается в гонках, и любой, кто их смотрит, знает, что это было неправильно. Нам хотелось бы видеть одних и тех же стюардов в течение всего года, чтобы мы с ними могли быть на одной волне. При необходимости мы можем руководствоваться здравым смыслом, вместо того чтобы строго следовать букве закона», — приводит слова Расселла портал Racingnews365.

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