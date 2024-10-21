Джордж Расселл предложил внести изменения в работу стюардов в Ф-1

Пилот британского гоночного коллектива «Мерседес» Джордж Расселл выступил с инициативой ввести должность постоянных стюардов в Ф-1.

«У стюардов действительно сложная работа, поскольку правила очень обширны. По правилам мне назначили штраф [за инцидент с Боттасом в гонке Гран-при США], поскольку я пошёл на обгон и попытался выдавить его.

Так что по букве закона всё правильно. Но любой, кто разбирается в гонках, и любой, кто их смотрит, знает, что это было неправильно. Нам хотелось бы видеть одних и тех же стюардов в течение всего года, чтобы мы с ними могли быть на одной волне. При необходимости мы можем руководствоваться здравым смыслом, вместо того чтобы строго следовать букве закона», — приводит слова Расселла портал Racingnews365.