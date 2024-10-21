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Эстебан Окон: приношу извинения Колапинто, он заслужил один балл за лучший круг в гонке

Эстебан Окон: приношу извинения Колапинто, он заслужил один балл за лучший круг в гонке
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Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон принёс извинения гонщику «Уильямса» аргентинцу Франко Колапинто за то, что лишил его лучшего круга в гонке Гран-при США.

«Наша гонка была испорчена на первом же круге из-за удара сзади со стороны одного из соперников. Мне удалось отыграть несколько позиций. Однако после инцидента на старте сделать что-то большее было уже невозможно.

В конце гонки нам также удалось проехать лучший круг в гонке. Приношу извинения Франко, он тоже вполне заслужил этот балл», — приводит слова Окона портал Crash.net.

Напомним, в гонке Гран-при США, которая состоялась в Остине, Эстебан Окон финишировал на 18-м месте.

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