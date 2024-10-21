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Франко Колапинто попросили быть аккуратнее с матом во время гонки Гран-при США

Франко Колапинто попросили быть аккуратнее с матом во время гонки Гран-при США
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Пилота «Уильямса» аргентинца Франко Колапинто команда во время радиопереговоров попросила быть аккуратнее с использованием нецензурных выражений во время гонки Гран-при США.

Колапинто. Количество аргентинцев на трибунах просто сводит с ума. В Бразилии будет просто безумие. О боже. Их так много, что за безумие. Что за чертовщина (в оригинале было использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»)!

Командный мостик. Будь осторожнее с выражениями, приятель.

Напомним, в гонке Гран-при США, которая состоялась в Остине, аргентинский гонщик финишировал на 11-й позиции.

В личном зачёте Формулы-1 Колапинто занимает 18-е место, имея на своём счету пять очков.

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