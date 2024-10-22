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Кристиан Хорнер: Лоусон провёл исключительную гонку

Кристиан Хорнер: Лоусон провёл исключительную гонку
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Руководитель австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» Кристиан Хорнер оценил выступление новозеландского пилота «РБ» Лиама Лоусона на Гран-при США.

«Думаю, если вы ввязываетесь в борьбу с Фернандо Алонсо в первой же гонке после возвращения, то у вас всё в порядке. Лиам провёл исключительную гонку. Ему удалось подняться с 19-й позиции на девятую», — приводит слова Кристиана портал GPblog.

Напомним, победителем гонки Гран-при США стал пилот итальянской «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Второе место занял его товарищ по команде Карлос Сайнс, а третьим финишировал гонщик «быков» нидерландец Макс Ферстаппен.

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