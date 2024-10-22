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Цунода обратился к Лоусону, опередившему его на Гран-при США

Цунода обратился к Лоусону, опередившему его на Гран-при США
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Пилот «РБ» Юки Цунода поздравил своего товарища по команде Лиама Лоусона с попаданием в топ-10 на недавнем Гран-при США. На этапе в Остине новозеландец показал девятый результат. Сам Цунода занял 14-е место.

«Жаль, что вчерашний день получился таким неудачным после хорошего старта и первого отрезка, но нет ничего, что не могло бы исправить техасское барбекю. Лиам, поздравляю с попаданием в очки в первой гонке в этом году», — написал Цунода на своей странице в социальных сетях.

Напомним, победителем гонки Гран-при США стал пилот итальянской «Феррари» монегаск Шарль Леклер. Второе место занял его товарищ по команде Карлос Сайнс, а третьим финишировал гонщик «быков» нидерландец Макс Ферстаппен.

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