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Шарль Леклер оценил шансы «Феррари» на победу в Кубке конструкторов

Шарль Леклер оценил шансы «Феррари» на победу в Кубке конструкторов
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление команды на Гран-при США. Напомним, Леклер стал победителем этапа в Остине, а его напарник Карлос Сайнс финишировал вторым.

«Если мы будем делать свою работу хорошо и продолжим финишировать впереди «Макларена», то в итоге окажемся выше. Мы ждали выступления на этой трассе, чтобы провести окончательную проверку качества наших обновлений. Кажется, подпрыгивание полностью исчезло», — приводит слова Леклера FormulaPassion.

В настоящий момент «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 496 очков. У находящегося на второй позиции «Ред Булл» 504 очка. Лидером является «Макларен» (544).

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