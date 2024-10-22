Шарль Леклер высказался о своих шансах стать чемпионом Формулы-1 в этом сезоне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос по поводу своих шансов стать чемпионом Формулы-1 в нынешнем сезоне.

«Как оцениваю свои шансы? Никогда не говори никогда, но, в отличие от Кубка конструкторов, чтобы вернуться в гонку за победу в зачёте пилотов, мне, помимо прочего, понадобится немного удачи», — приводит слова Леклера FormulaPassion.

Напомним, Шарль одержал победу на недавнем Гран-при США. В настоящий момент Леклер занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 275 очков. На второй позиции находится Ландо Норрис из «Макларена» (297). Лидирует в чемпионате гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (354).

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