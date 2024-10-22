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Маттиа Бинотто назвал важную деталь при выборе второго пилота «Кик-Заубера»

Маттиа Бинотто назвал важную деталь при выборе второго пилота «Кик-Заубера»
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Операционный и технический директор «Кик-Заубера» Маттиа Бинотто заявил, что при переговорах о контракте с новым пилотом команда будет рассчитывать заключить соглашение на несколько лет, а не на один сезон. Ранее коллектив заключил контракт с Нико Хюлькенбергом. К команде он присоединится в новом сезоне. Кто будет его напарником, пока неясно.

«Мы смотрим в будущее и пытаемся построить сильную команду. С этой точки зрения однолетнее соглашение не имело бы смысла. Так что мы ведём переговоры о многолетнем контракте», — приводит слова Бинотто GrandPrix.

Ранее Бинотто раскрыл детали разговора, который состоялся у него в Остине с претендентом на место в швейцарской команде Миком Шумахером.

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