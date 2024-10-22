PlanetF1: в момент атаки со стороны Норриса Ферстаппен затормозил на 35 метров позже Ландо

Издание PlanetF1 поделилось мнением относительно борьбы между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и представителем «Макларена» Ландо Норрисом на Гран-при США за несколько кругов до финиша. Британский гонщик обогнал Макса с выездом за пределы трассы, получил за это пятисекундный штраф и потерял третье место.

Издание, руководствуясь данными телеметрии, отмечает, что перед апексом Ферстаппен действовал гораздо агрессивнее на торможении: нидерландец отпустил педаль газа на 30 м позже, чем это сделал Норрис, и нажал на тормоз на 35 м позже.

Фото: https://www.planetf1.com/

Фото: https://www.planetf1.com/

Кроме того, PlanetF1 обратил внимание, что позднее торможение Ферстаппена идёт вразрез с рекомендациями ФИА — «Обгоняемый автомобиль должен быть способен пройти поворот, оставаясь в пределах трассы».

Материалы по теме Эксклюзив Егор Оруджев дал неутешительный прогноз на результат «Ред Булл» по итогам сезона

Главные новости дня: