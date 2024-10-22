Маттиа Бинотто назвал крайний срок для решения «Кик-Заубера» по второму пилоту

Операционный и технический директор «Кик-Заубера» Маттиа Бинотто прояснил сроки принятия решение команды о втором пилоте. Как информирует издание GrandPrix, ссылающееся на Бинотто, гоночный коллектив окончательно определится с кандидатом к середине ноября.

Напомним, ранее контракт с «Кик-Заубером» заключил немецкий гонщик Нико Хюлькенберг. К команде он присоединится в новом сезоне. Кто будет его напарником, пока не известно.

Недавно Бинотто заявил, что при переговорах о контракте с новым пилотом команда будет рассчитывать заключить соглашение на несколько лет, а не на один сезон.

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