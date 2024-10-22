Продюсер «Феррари» снимет фильм об основателе Bugatti

Итальянский продюсер Андреа Иерволино, который в том числе работал над фильмами «Ламборгини: человек-легенда» и «Феррари», займётся созданием картины об основателе Bugatti Этторе Бугатти, сообщает издание Deadline.

Съёмки начнутся в этом году и пройдут в Италии и Франции. Ожидается, что лента расскажет о становлении компании Bugatti и непростой судьбе Этторе Бугатти, который в 1939 году потерял сына Жана, разбившегося во время испытаний нового автомобиля.

В данный момент Иерволино занят поиском съёмочной группы и ведёт переговоры с несколькими режиссёрами и сценаристами. Фильм будет снят на английском языке, а работать над ним будет международная команда.

Также Deadline сообщает, что Иерволино вскоре присоединится к проекту фильма «Мазерати: братья» (Maserati: The Brothers), где Микеле Марроне сыграет Альфьери Мазерати, а Энтони Хопкинс — финансиста компании. Съёмки проходят под руководством Бобби Мореско, режиссёра «Ламборгини: Человек-легенда».