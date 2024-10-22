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Лэнс Стролл установил антирекорд Формулы-1

Лэнс Стролл установил антирекорд Формулы-1
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл стал автором антирекорда Формулы-1. После Гран-при США канадец вышел в лидеры по количеству этапов в чемпионате без единого быстрейшего круга в активе. Ранее антирекорд принадлежал немецкому гонщику Джонни Херберту.

В настоящий момент на счету Стролла 162 Гран-при без быстрейших кругов. У Херберта их 161. Третье место делят британец Мартин Брандл и француз Оливье Панис (у обоих по 158).

В общем зачёте пилотов Лэнс сейчас занимает 11-е место. На его счету 24 очка. Лидером чемпионата является гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 354 очка.

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