Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Инсайдер раскрыл, как Перес может повлиять на будущее Колапинто в Формуле-1

Инсайдер раскрыл, как Перес может повлиять на будущее Колапинто в Формуле-1
Комментарии

Известный журналист и инсайдер Крис Медланд поделился последними слухами из падока.

«Ходили слухи, что «РБ» проявляет некоторый интерес к Колапинто, потому что «Уильямс» подтвердил свой состав на следующий сезон. «РБ» же этого пока не сделал. Лоусон перешёл в команду отчасти для того, чтобы оценить, что он может сделать, если понадобится заменить Серхио Переса.

Перес не проявил себя в прошедший уикенд. Это было просто ещё одно неконкурентное выступление. Хорнер сказал, что Серхио нужно улучшить свой темп. Так что я думаю, есть реальный шанс, что, если этого не произойдёт в последних пяти гонках, Перес может покинуть команду. В таком случае в «РБ» будет вакансия, а Колапинто будет свободен.

Материалы по теме
Франко Колапинто попросили быть аккуратнее с матом во время гонки Гран-при США

Автоспорт: главные события 2024 года:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android