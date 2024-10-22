Инсайдер раскрыл, как Перес может повлиять на будущее Колапинто в Формуле-1

Известный журналист и инсайдер Крис Медланд поделился последними слухами из падока.

«Ходили слухи, что «РБ» проявляет некоторый интерес к Колапинто, потому что «Уильямс» подтвердил свой состав на следующий сезон. «РБ» же этого пока не сделал. Лоусон перешёл в команду отчасти для того, чтобы оценить, что он может сделать, если понадобится заменить Серхио Переса.

Перес не проявил себя в прошедший уикенд. Это было просто ещё одно неконкурентное выступление. Хорнер сказал, что Серхио нужно улучшить свой темп. Так что я думаю, есть реальный шанс, что, если этого не произойдёт в последних пяти гонках, Перес может покинуть команду. В таком случае в «РБ» будет вакансия, а Колапинто будет свободен.

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