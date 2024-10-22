Вилли Вебер раскритиковал дочь Михаэля Шумахера за отказ от фамилии отца после свадьбы

Вилли Вебер, бывший менеджер семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, подверг критике решение дочери прославленного гонщика Джины-Марии сменить фамилию после свадьбы. Недавно Джина-Мария вышла замуж за прыгуна на лыжах с трамплина Яна Бетке. Торжественная церемония состоялась на семейной вилле Шумахеров на Мальорке (Испания).

«Зачем она решила отказаться от такой громкой фамилии? Я этого просто не понимаю! Отказ от такой фамилии… Это же бренд, связанный с её отцом. Я бы этого не делал. Но это её решение! У меня другое мнение на этот счёт», — приводит слова Вебера Bild.

Ранее сообщалось, что на аукцион выставлен болид Шумахера, на котором он провёл последний сезон в «Феррари».

Материалы по теме Фото На аукцион выставлен болид Шумахера, на котором он провёл последний сезон в «Феррари»

Хилл посетил место знаменитой аварии с Шумахером в Аделаиде: