Колапинто заявил, что пошёл наперекор команде при выборе стратегии на Гран-при США

21-летний аргентинский пилот Формулы-1 из команды «Уильямс» Франко Колапинто заявил, что самостоятельно выбрал тактику на гонку Гран-при США, не согласившись с предлагаемым вариантом коллектива.

«Команда не хотела стартовать на жёстких шинах, и я сказал: «Мы начинаем на 15-й позиции, так что давайте, давайте поставим самый жёсткий комплект и проедем немного дольше, посмотрим, что произойдёт там!» А они до последнего не хотели так рисковать, но в конце концов я их убедил.

Может быть, в следующем году, если у меня не будет места, стану инженером-стратегом, – пошутил Франко. – В итоге я счастлив! Конечно, это было немного рискованно, но всё сработало, потому что у меня была вера в наш очень хороший темп, и хотелось поймать тот момент на чистой трассе, чтобы почувствовать и продемонстрировать тот темп, который у нас был в этот уикенд», — приводит слова Колапинто издание F1oversteer.

По итогам основной гонки в Остине Колапинто занял 10-е место, принеся себе и «Уильямсу» одно очко в Кубке конструкторов. Его напарник Александер Албон финишировал на 16-й позиции.