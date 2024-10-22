Перес рассказал, какие новинки ему не достались, в отличие от Ферстаппена

34-летний мексиканский пилот Формулы-1 из команды «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, какие новинки ему не были установлены на болид RB20, в отличие от трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, на Гран-при США в Остине.

«У нас не совсем одинаковый пакет был установлен на болиды, но я не знаю точно, какая разница была в модификациях. Просто это были очень разные машины. И на моём болиде точно не было обновления днища и кожуха двигателя. Это были выходные, где у нас были проблемы. За выходные ничего особенного не получилось. Мы смогли продвинуться в настройке болида.

И я не уверен, что получу обновления на следующую гонку [Гран-при Мексики]. У нас очень мало деталей, и, поскольку мы всё ещё изучаем эту новую спецификацию днища, нам, возможно, придётся подождать немного дольше, пока я смогу получить модификации. Я просто делаю всё, что могу, и это действительно важно», — приводит слова Переса издание Crash.

Перес занял седьмое место в Остине после старта с 10-й позиции.