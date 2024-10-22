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Британский художник вручную разукрасил McLaren Artura. Капот от него продадут на аукционе

Британский художник вручную разукрасил McLaren Artura. Капот от него продадут на аукционе
McLaren Artura в раскраске от Йинки Илори
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Британский художник Йинка Илори принял участие в необычном проекте, организованном отелем The Peninsula London в столице Англии. На подиуме во дворе гостиницы был выставлен спорткар McLaren Artura, который Илори в течение двух дней выкрасил вручную.

Йинка Илори за работой

Йинка Илори за работой

Фото: The Peninsula London

Проект был организован в рамках благотворительной инициативы Art of Wishes. Некоторое время арт-кар будет доступен для обозрения во дворе The Peninsula London, затем машину в течение трёх месяцев будут показывать в шоу-румах McLaren, а в конце концов капот автомобиля выставят на аукцион. Все вырученные деньги будут направлены благотворительным организациям. Что будет с оставшейся частью машины, не сообщается.

Капот спорткара выставят на благотворительный аукцион

Капот спорткара выставят на благотворительный аукцион

Фото: The Peninsula London

McLaren Artura был представлен в 2020 году и стал третьим гибридным автомобилем марки. Силовая установка автомобиля построена на базе трёхлитрового твин-турбо V6, а её мощность составляет 500 кВт (680 л. с.). Согласно McLaren, до 100 км/ч Artura разгоняется за 2,9 секунды, а её максимальная скорость — 330 км/ч.

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