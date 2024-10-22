«Мы не в детском саду». Ферстаппен — о критике от Норриса за инцидент в начале гонки

27-летний трёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен отвергнул критику британского гонщика Ландо Норриса из «Макларена» за выдавливание Максом Норриса в первом повороте на старте гонки Гран-при США в Остине.

«Я никого не выдавливал и у нас не было контакта. Я пытался вписаться в поворот, полностью заблокировал колёса. Это гонки, мы не в детском саду.

Ландо оставил внутри первого поворота много места, поэтому я пошёл туда. Первый поворот очень просторный, поэтому он даёт разные возможности пройти очень широко или попытаться зайти очень узко. И после того, как я повернул, то всё равно остался вторым, пропустив Шарля [Леклера]», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Ферстаппен закончил гонку на третьем месте, стартовав со второй позиции. Ландо стартовал с поула, но финишировал четвёртым. У Макса на счету 354 очка, У Норриса — 297.