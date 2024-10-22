Хорнер намекнул, что сотрудничество «Ред Булл» и Риккардо ещё возможно

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о возможном будущем австралийского пилота Даниэля Риккардо в австрийской команде.

«Даниэль вырос вместе с «Ред Булл», и сейчас он заслуженно отдыхает. Он был бы рад в любое время взять на себя любую роль, какую захочет, обладая таким списком достижений. Поэтому, если бы Риккардо захотел каким-либо образом принять участие в каком-либо коммерческом мероприятии в США, мы были бы очень открыты для этого. Ранее он был нашим третьим пилотом и спокойно может вернуться к этой роли», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Напомним, Риккардо стал выступать за «РБ» (прошлое название «Альфа Таури») по ходу сезона-2023, заменив Ника де Вриса. После 18-го этапа в Сингапуре в 2024 году Риккардо был заменён на Лиама Лоусона.