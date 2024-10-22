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Джордж Расселл сравнил болид W15 со зверем после Гран-при США

Джордж Расселл сравнил болид W15 со зверем после Гран-при США
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Британский пилот Формулы-1 из команды «Мерседес» Джордж Расселл после Гран-при США заявил, что болид W15, на котором выступает Джордж и Льюис Хэмилтон, является очень трудной для понимания машиной.

«Мы сейчас имеем дело с очень непростой машиной. Льюис [Хэмилтон] никогда не допускает ошибок, и вы видели, что [в воскресенье] с ним произошло то же самое, что случилось со мной в субботу. Наш болид — это зверь, с которым мы имеем дело и пытаемся найти подход", — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

Расселл допустил ошибку и попал в аварию в концовке третьего сегмента квалификации в Остине. Из-за затянувшегося ремонта Джордж стартовал с пит-лейна и смог прорваться на шестую позицию, опередив Серхио Переса из «Ред Булл».

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