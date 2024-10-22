Сайнс назвал велопрогулку с чемпионом мира по велогонкам Погачаром самой ужасной в мире

Испанский пилот Формулы-1 из команды «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал свою поездку на велосипедах во время паузы после Гран-при Сингапура с выдающимся велогонщиком и чемпионом мира – 2024 из Словении Тадеем Погачаром, который завоевал трофей в конце сентября.

«Сравнить наши навыки на велосипедах? Не думаю, что «сравнить» вообще уместно в данной ситуации. Я страдал рядом с чемпионом мира, который, кстати, сейчас находится в невероятной форме, ведь он превосходит всех в велоспорте. Мне пришла в голову блестящая идея отправиться с ним на его восстановительную поездку, поскольку мы соседи в Монако. Мы уже так делали и называем это «прогулка за кофе», и это всегда была лёгкая велопоездка. Мы просто садимся, проезжаем 30-40 км до кофейни, пьём кофе и возвращаемся. И обычно он никогда не старался атаковать и разгоняться.

Но тут для меня выдалась самая ужасная поездка в моей жизни. А он всего лишь находился в режиме восстановления после победы на чемпионате мира. И его темп при этом восстановлении по-прежнему соответствовал моей частоте пульса в пятой зоне (90-100% максимальной нагрузки), так что это просто показывает разницу. Очевидно, то, что мы делаем, является особенным с точки зрения рефлексов, управления автомобилем и навыков, но то, что он делает на велосипеде, просто невероятно. И любой, кто раньше ездил на велосипеде, не может себе представить, насколько сильно этот парень чувствует его.

Вот тогда такие неудачники на велосипеде, как я, которые думают, что мы в хорошей форме и сильны, смогут присоединиться к нему на чашечку кофе. Но реальность такова, что во время этой поездки за кофе или восстановительной поездки вы также умираете, пытаясь следовать за ним или оставаться хотя бы на его колесе», — приводит слова Сайнса издание Racingnews365.

Сайнс на Гран-при США в Остине попал на подиум, завоевав второе место.