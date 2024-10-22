Марко намекнул, когда Цунода может провести тесты на RB20

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко намекнул, что японский пилот команды «РБ» Юки Цунода может провести за рулём болида RB20 тесты в Абу-Даби в конце сезона-2024.

«[Примет ли «Ред Булл» просьбу «Хонды» посадить Цуноду на тесты в «Ред Булл»?] Да, у нас есть кое-какие планы на Абу-Даби. Но у нас есть разные гонщики, как вы знаете. Например, у нас есть [Исак] Хаджар, а теперь у нас есть Лиам [Лоусон]», — приводит слова Марко издание Autosport.

Хотя неясно, о чём конкретно говорит Марко, наиболее вероятным сценарием может быть то, что Цунода станет управлять RB20 в постсезонных тестах шин, которые проводятся во вторник после финала сезона, и команды должны выпустить в нём сразу две свои машины.