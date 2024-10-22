Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко намекнул, когда Цунода может провести тесты на RB20

Марко намекнул, когда Цунода может провести тесты на RB20
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко намекнул, что японский пилот команды «РБ» Юки Цунода может провести за рулём болида RB20 тесты в Абу-Даби в конце сезона-2024.

«[Примет ли «Ред Булл» просьбу «Хонды» посадить Цуноду на тесты в «Ред Булл»?] Да, у нас есть кое-какие планы на Абу-Даби. Но у нас есть разные гонщики, как вы знаете. Например, у нас есть [Исак] Хаджар, а теперь у нас есть Лиам [Лоусон]», — приводит слова Марко издание Autosport.

Хотя неясно, о чём конкретно говорит Марко, наиболее вероятным сценарием может быть то, что Цунода станет управлять RB20 в постсезонных тестах шин, которые проводятся во вторник после финала сезона, и команды должны выпустить в нём сразу две свои машины.

Материалы по теме
Хорнер намекнул, что сотрудничество «Ред Булл» и Риккардо ещё возможно
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android