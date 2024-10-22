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Чемпион Формулы-1 Баттон прокомментировал инцидент между Норрисом и Ферстаппеном на ГП США

Чемпион Формулы-1 Баттон прокомментировал инцидент между Норрисом и Ферстаппеном на ГП США
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Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал инцидент на Гран-при США между британским гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом и трёхкратным победителем серии из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Напомним, Норрис в ходе борьбы на 52-м круге обогнал Ферстаппена, но позже получил штраф в пять секунд и потерял третье место.

«Обе машины выехали за пределы трассы, и нам неприятно наблюдать за этим. Ландо оказался за пределами трассы, но и Макс тоже, так что вопрос в том, кто был впереди на верхней части апекса. Макс, безусловно, был впереди, но было ли это потому, что он стал тормозить позже и в итоге вывез обоих с трассы? Кажется, Ферстаппен очень хорошо разбирается в правилах», — приводит слова Баттона Sky Sports.

Ранее популярный журналист Мартин Брандл высказался по поводу штрафа Норриса, раскритиковав правила Формулы-1.

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