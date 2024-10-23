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Албон сравнил штраф Норриса на ГП США с ситуацией между Ферстаппеном и Хэмилтоном в 2021-м

Албон сравнил штраф Норриса на ГП США с ситуацией между Ферстаппеном и Хэмилтоном в 2021-м
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28-летний автогонщик Формулы-1 из команды «Уильямс» Александер Албон прокомментировал штраф британского гонщика Ландо Норриса («Макларена») за борьбу с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл» на Гран-при США, сравнив их эпизод с моментом Гран-при Бразилии-2021 между Максом и Льюисом Хэмилтоном.

«Я обычно думал, что если оба пилота выезжают за пределы трассы, то тогда это становится серой зоной правил… Это напоминает мне Бразилию [2021]. На мой взгляд, если ты смог остаться на трассе, то это будет справедливым решением о штрафе соперника. У тебя есть преимущество", — приводит слова Албона издание GPblog.

Напомним, в 2021 году в Бразилии на 48-м круге Хэмилтон обгонял «Ред Булл» Ферстаппена по внешней траектории в четвёртом повороте, однако нидерландский гонщик проехал шире апекса и вместе с Льюисом выехал за пределы трассы, за что судьи не наказали ни одного из пилотов.

Ранее бывший гонщик Джонни Херберт раскритиковал Норриса.

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