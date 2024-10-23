Джо Сейвуд высказался о будущем Роберта Шварцмана

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд поделился информацией о будущем российского гонщика Роберта Шварцмана, получившего лицензию Израиля.

«Роберт откажется от должности резервного пилота «Феррари» и отправится в США, где будет выступать за «Прему». Американцы, похоже, всегда очень хорошо относились к израильтянам, и это хороший шаг для Роберта. Он талантливый парень, и я надеюсь, что у него всё получится, несмотря на множество проблем, с которыми он столкнулся. Как я часто говорю, мне всё равно, какой национальности гонщик, если он быстр, поскольку это единственное, что действительно имеет значение в Формуле-1», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

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