Леклер принял участие в тренировочном полёте на истребителе французских ВВС

Пилот «Феррари» Шарль Леклер принял участие в тренировочном полёте французских ВВС на борту истребителя Rafale. Монегаск принял участие в съёмках документального фильм Canal+ Supersonique («Сверхзвуковой»).

«Как же здорово, что Canal + предоставил мне эту невероятную возможность пилотировать такую машину. Сравнить это чувство скорости с тем, что я обычно испытываю в машине Формулы-1, было чем-то особенным. Оставайтесь с нами, чтобы увидеть всю картину на следующей неделе», — написал Леклер.

Фото: Canal+

Фото: Canal+

Фото: Canal+

Ранее Леклер поделился мнением о своих шансах стать чемпионом Формулы-1 в нынешнем сезоне. В настоящий момент он занимает третье место в общем зачёте пилотов.

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