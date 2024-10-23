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Макс Ферстаппен показал своё детское фото с сестрой

Макс Ферстаппен показал своё детское фото с сестрой
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поздравил сестру Викторию с днём рождения. К сообщению нидерландец добавил их архивную фотографию.

«С днём рождения, сестрёнка», — подписал фото Ферстаппен.

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

В настоящий момент Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте пилотов. В активе Макса 354 очка. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из команды «Макларен» 297 баллов. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (275 очков).

Ранее борьбу Норриса и Ферстаппена на Гран-при США прокомментировал бывший гонщик Формулы 1 Джонни Херберт, ныне работающий в роли стюарда ФИА.

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