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Эксперт — Серхио Пересу: твоё время прошло

Эксперт — Серхио Пересу: твоё время прошло
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Ведущий редактор издания Racingnews365 Ян Паркс поделился мнением о выступлении мексиканского гонщика Серхио Переса в нынешнем сезоне Формулы-1. В настоящий момент Перес занимает восьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 150 очков.

«Я бы сказал: «Твоё время прошло, Чеко». Иногда гонщик должен признать, что он больше ничего не может дать команде. Думаю, Чеко достиг того этапа в своей карьере, когда ему уже практически нечего дать. Макс – исключительный гонщик, и достичь его уровня всегда будет очень сложно, независимо от того, кто находится в другой машине. Но «Ред Булл» просто ищет гонщика, который мог бы, по крайней мере, стать достойным напарником для Макса. В этом сезоне такого не было. Серхио был так далёк от Макса, и в этом сезоне он откатился назад ещё», — сказал Паркс в подкасте Racingnews365.

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