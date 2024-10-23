Антонелли выступит в пятничной тренировке Гран-при Мексики за «Мерседес»

18-летний итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли примет участие в первой тренировке Гран-при Мексики. Об этом информирует пресс-служба немецкой команды.

Итальянец выступит в пятничной практике уже второй раз в этом сезоне. Ранее он выступал в Монце.

«С нетерпением жду возможности выступить в первой тренировке и внести свой вклад в то, чтобы помочь команде хорошо стартовать на трассе в этот уикенд. Для меня это новая трасса, и я к ней усердно готовился. Хочу поблагодарить команду за предоставленную возможность», — сказал Антонелли.

Гран-при Мексики пройдёт с 25 по 27 октября.

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