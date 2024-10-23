Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Отец Серхио Переса — перед Гран-при Мексики: Чеко станет чемпионом Формулы-1

Отец Серхио Переса — перед Гран-при Мексики: Чеко станет чемпионом Формулы-1
Комментарии

Антонио Перес Гарибай, отец пилота «Ред Булл» Серхио Переса, выразил уверенность, что его сын станет чемпионом Формулы-1.

«Лучшее у Чеко ещё впереди. Я уверен, что у него будет оружие и инструменты для борьбы за титул чемпиона мира. Я очень взволнован и могу сказать, что Чеко станет чемпионом мира», — приводит слова Переса-старшего Record.

В настоящий момент Перес занимает восьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 150 очков. Его товарищ по команде Макс Ферстаппен является лидером чемпионата. В активе нидерландца 354 балла.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Мексики, состоится с 25 по 27 октября.

Материалы по теме
Эксперт — Серхио Пересу: твоё время прошло

Самая высокая скорость в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android