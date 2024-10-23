Отец Серхио Переса — перед Гран-при Мексики: Чеко станет чемпионом Формулы-1

Антонио Перес Гарибай, отец пилота «Ред Булл» Серхио Переса, выразил уверенность, что его сын станет чемпионом Формулы-1.

«Лучшее у Чеко ещё впереди. Я уверен, что у него будет оружие и инструменты для борьбы за титул чемпиона мира. Я очень взволнован и могу сказать, что Чеко станет чемпионом мира», — приводит слова Переса-старшего Record.

В настоящий момент Перес занимает восьмое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 150 очков. Его товарищ по команде Макс Ферстаппен является лидером чемпионата. В активе нидерландца 354 балла.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Мексики, состоится с 25 по 27 октября.

Материалы по теме Эксперт — Серхио Пересу: твоё время прошло

Самая высокая скорость в Формуле-1: