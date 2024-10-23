Эксперт: теперь понятно, почему «Феррари» считает победу в Кубке конструкторов возможной

Известный журналист и эксперт Эндрю Бенсон поделился мнением о перспективах «Феррари» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Феррари» оказалась очень воодушевлена своим выступлением в Остине. Команда очень сильна с тех пор, как на Гран-при Италии установила на машину новое днище и другие детали. И тот факт, что они были настолько конкурентоспособны в Остине, говорит, что ими был сделан всесторонний шаг вперёд.

Леклер сейчас говорит о победе в Кубке конструкторов. На данный момент «Феррари» идёт третьей, отставая от лидера, «Макларена», на 48 очков. Это будет нелегко, но понятно, почему они считают, что это возможно», — написал Бенсон в своей колонке на BBC.

Материалы по теме Шарль Леклер оценил шансы «Феррари» на победу в Кубке конструкторов

Главные новости дня: