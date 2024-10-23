В «Макларене» сделали заявление о распределении ролей между Норрисом и Пиастри в команде

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что команда не будет нарушать баланс внутри коллектива и не станет в определённых ситуациях оказывать давление на Оскара Пиастри, чтобы тот пожертвовал результатом ради Ландо Норриса.

«Работу с пилотами следует рассматривать в контексте конкурентоспособности автомобиля. Мы всегда были нацелены на то, чтобы получать максимум. Есть главная цель, и это нечто большее, чем руководитель команды. Это нечто большее, чем Ландо, и нечто большее, чем Оскар. Речь об интересах «Макларена». Этот аспект не подлежит обсуждению ни при каких обстоятельствах.

Мы всегда подходили к управлению гонщиками и в целом к правилам, которыми руководствуемся, в соответствии с некоторыми принципами. Первое, как я уже сказал, – это интересы команды, второе – спортивное мастерство, или, если хотите, честность.

Это очень важные ценности, и мы хотим поступать справедливо и правильно по отношению к обоим нашим гонщикам. Этот аспект становится ещё более важным, когда в распоряжении есть два таланта, обладающих навыками и всем необходимым для победы.

Так что у нас нет гонщика номер один или номер два. Это хорошо работает для средств массовой информации и для болтовни в пабах, но такой сценарий не очень хорош, когда речь идёт об управлении командой Формулы-1. Ведь в этом нужно думать о будущем», — приводит слова Стеллы Motorsport.

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