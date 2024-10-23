Через 50 лет после снятия с производства Jaguar построил два новых E-type

Компания Jaguar выпустила два новых экземпляра модели E-type, которая была снята с производства в 1974 году. Автомобили были построены усилиями подразделения Jaguar Classic по заказу неназванного клиента из Юго-Восточной Азии.

Новый Jaguar E-type Фото: Jaguar

Машины воссозданы по оригинальным чертежам и даже выкрашены в цвета, которые использовались полвека назад, — Signet Green и Opal Black. Интерьер обеих машин украшен изделиями Deakin & Francis из серебра и 18-каратного золота.

Новый Jaguar E-type Фото: Jaguar

Под капотом у новых E-type 3,8-литровый двигатель с электронным впуском топлива и механической 5-ступенчатой коробкой передач от Jaguar Classic. Кроме того, машины оснащены Bluetooth-интерфейсом и подогревом лобового стекла.

Интерьер нового Jaguar E-type Фото: Jaguar

Напомним, оригинальный Jaguar E-type был представлен в начале 1960-х. Модель была создана на базе гоночного Jaguar D-Type, который с 1955 по 1957 год три раза подряд побеждал в «24 часах Ле-Мана». Машина получила яркий дизайн и передовые на тот момент технологии и развивала впечатляющие по тем временам 240 км/ч.