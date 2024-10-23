Вольф рассказал об особенностях настройки машин на Гран-при Мексики

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф подвёл итоги Гран-при США в Остине и поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Мексики.

«После сложного уикенда в Остине у нас будет возможность сразу же отыграться в Мексике. Наше выступление в Техасе показало, что машина обладает высокими характеристиками. Наша задача – стабильно их реализовывать. Это вопрос не какой-то одной конкретной задачи, а взаимодействия аэродинамических и механических компонентов машины. До конца сезона нам предстоит поработать над этим ещё в пяти гонках. Важно, чтобы мы сделали это не только для достижения непосредственных результатов, но и для того, чтобы хорошо подготовиться к 2025 году.

Трасса в Мексике расположена на большой высоте, и это представляет собой уникальную проблему. Двигатель должен работать интенсивнее, и, чтобы компенсировать разреженный воздух, мы будем использовать настройки с максимальным уровнем прижимной силы. Это даст нам ещё одну возможность оценить наш недавний пакет обновлений. Андреа Кими Антонелли также примет участие в своей второй тренировочной сессии, и мы с нетерпением ждём его прогресса на трассе», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Гран-при Мексики пройдёт с 25 по 27 октября.