Две Bugatti столкнулись в Марокко при попытке обогнать грузовик

В Марокко произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух гиперкаров Bugatti Chiron и грузовика. Инцидент произошёл на дороге из Танжера в Тетуан в понедельник, 21 октября, уточняет местное издание Tanjaoui.

На видеозаписи, опубликованной одним из очевидцев аварии, видно, что два автомобиля Bugatti следовали по шоссе за грузовиком, и в какой-то момент ехавший позади гиперкар пошёл на обгон. Однако в этот момент водитель впереди идущего Chiron решил обогнать грузовик, что привело к столкновению. Разбиты оба гиперкара, а грузовик съехал на обочину дороги и перевернулся.

Гиперкар Bugatti Chiron был представлен в 2016 году и стал преемником Veyron. Автомобиль оснащается 8-литровым двигателем WR16 мощностью не менее 1500 л. с. Стоимость Chiron в минимальной комплектации составляла $ 2,6 млн, а суммарный тираж модели составил 500 экземпляров. Последний из них — Bugatti Chiron Super Sport L’Ultime — выпущен в мае 2024 года.