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Херберт допустил, что «Ред Булл» высадит Переса уже на этой неделе

Херберт допустил, что «Ред Булл» высадит Переса уже на этой неделе
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Бывший гонщик Формулы-1, стюард ФИА Джонни Херберт считает, что «Ред Булл» должен набраться смелости и заменить Серхио Переса уже на этой неделе – до домашнего для Чеко Гран-при Мексики. В противном случае «Ред Булл» лишится даже второго места в зачете Кубка конструкторов.

«Ред Булл» может потерять второе место в Кубке конструкторов, потому что у них снова есть только один человек, который делает дело. Серхио Перес набрал в этот уикенд очки, но это ничто по сравнению с тем, что добывают Шарль Леклер и Карлос Сайнс.

Так что, стоит заменить Переса прямо сейчас? Я думаю, да, если они хотят сохранить второе место в Кубке конструкторов. Хватит ли у них смелости сделать это до домашней гонки Серхио Переса — вот в чём вопрос. Я бы сказал, да, учитывая то, как обстоят дела в Кубке конструкторов. Но возможно, они оставят Переса в Мексике, а затем сделают это в Бразилии. Им нужно сделать это как можно раньше. Думаю, его должен заменить Юки Цунода. Он очень стабилен. Он всегда был очень хорош в квалификациях. Гонка всегда была его слабым звеном. Но я думаю, что он стал сильнее в этом плане. Я бы хотел, чтобы Юки получил этот шанс, потому что он его заслужил. Он не будет таким быстрым, как Макс, но думаю, он не будет слишком сильно уступать», — приводит слова Херберта GP Blog.

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