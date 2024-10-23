Перес: сделаю всё, чтобы моя страна улыбалась в воскресенье вечером

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес высказался о предстоящем домашнем этапе Формулы-1 — Гран-при Мексики, который пройдёт с 25 по 27 октября.

«Мексика — самый важный для меня уикенд в сезоне, и кажется, что с каждым годом он становится всё масштабнее. Даже в Остине я чувствовал себя как дома, так что, думаю, эта неделя может стать немного сумасшедшей! Важно отключиться от шума за пределами трассы и сосредоточиться на своей работе. В конечном счёте для меня было бы особенно важно завоевать ещё один подиум для моих болельщиков, моей родины. Нам ещё многое предстоит понять в работе машины. В Остине у меня были небольшие проблемы с балансом, нам нужно решить эти трудности, чтобы быть конкурентоспособными на совершенно другой трассе в Мехико. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы моя страна улыбалась в воскресенье вечером», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».