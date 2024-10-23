Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер раскритиковал стюардов Гран-при США за вмешательство в борьбу пилота «Макларена» Ландо Норриса и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Ферстаппен и Норрис боролись в конце гонки в Остине, Ландо обогнал Макса с выездом за пределы трассы и получил 5-секундный штраф.

«Когда Ферстаппен начал поворачивать, у Норриса не осталось места. Конечно, он предпочел бы лучше пройти поворот, но обидно, что так получилось. Я считаю, что это гоночный эпизод. Макс пробовал всё, Норрис пробовал всё. Штраф был не совсем необходим, я так считаю.

Вы можете спросить: как ему [Норрису] следовало поступить? Надо было замедлиться, пропустить, как-то удержаться позади и попробовать еще раз на следующем круге. Вот как это могло быть. Но получилось, что Макс тоже выехал за пределы поворота, но в итоге оказался впереди. С этой точки зрения я не думаю, что это справедливо. Я бы предпочел, чтобы этих двоих оставили в покое, чтобы ФИА не вмешивалась», — приводит слова Шумахера RacingNews365.