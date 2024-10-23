Перес показал особый шлем с маской рестлера на домашний Гран-при Мексики

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выступит на домашнем этапе Формулы-1 — Гран-при Мексики — в шлеме с особым дизайном. На нём изображена маска рестлера и нанесён девиз: «Никогда не сдавайся».

Шлем Серхио Переса Фото: Из личного архива

Шлем Серхио Переса Фото: Из личного архива

После 19 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 57 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 40 очков. Серхио Перес занимает на данный момент восьмое место в личном зачёте, на его счету 150 очков.

20-й этап Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Мексики пройдёт на автодроме имени братьев Родригес с 25 по 27 октября.