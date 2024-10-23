Ферстаппен высказался о решении ФИА провести гала-церемонию в Руанде

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение Международной автомобильной федерации не отменять ежегодную гала-церемонию вручения призов, которая должна состояться в декабре в Руанде, несмотря на то что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует воздержаться от поездок в эту страну из-за вспышки вируса Марбург.

«Разговаривали ли они со мной по этому поводу? Нет, они мне ничего не говорили, я прочитал об этом, как и все. Они должны сказать, безопасно это или нет. Считаю ли я это безопасным — это другой вопрос.

Стал ли я больше следить за своим языком? Ну, всегда нужно быть политкорректным. Так было всегда. Но я думаю, что некоторые вещи, которые произошли в последнее время, делают ситуацию немного менее приятной», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.